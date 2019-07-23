Варвара Флинк проиграла Анастасии Севастовой на старте турнира в Юрмале

Российская теннисистка, 128-я ракетка мира Варвара Флинк в первом круге турнира в Юрмале за 57 минут в двух сетах проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счетом 2:6, 1:6.

Россиянка ни разу не подала навылет и не допустила двойных ошибок, а у Севастовой, занимающей 11-е место в рейтинге WTA, два эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

Таким образом, Севастова вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять Далила Якупович (147) из Словении, которая на старте обыграла румынскую теннисистку Ану Богдан – 6:3, 7:6 (7:5).