Пляжный футбол. Россия разгромила Молдавию в отборе на чемпионат мира

В матче отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу 2019 года сборная России в "Лужниках" разгромила национальную команду Молдавии, забив восемь безответных мячей – 8:0.

У победителей встречи хет-трик оформил Федор Земсков, дубль – Борис Никоноров и Дмитрий Шишин, а также по разу отличились Артур Папоротный и Алексей Макаров.

Таким образом, подопечные Михаила Лихачева вышли во второй групповой этап турнира, где сыграют с командами Азербайджана, Швейцарии и Испании. В другой группе две прямые путевки на мировое первенство разыграют Португалия, Польша, Италия и Белоруссия.