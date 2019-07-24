В Италии обнаружено тело погибшей в авиакатастрофе россиянки

В итальянской Тоскане обнаружено тело россиянки, погибшей во время крушения вертолета "Робинсон R66". На борту, кроме неё был мужчина — также гражданин России. Он считается пропавшим без вести. СМИ выяснили его имя — 37-летний дайвер Максим Сычёв. Сообщается, что он владелец вертолета. Спасатели извлекли из воды и фюзеляж воздушного судна. Его сейчас изучают следователи.

Вертолет следовал по маршруту от озера Комо до острова Сардиния, напоминает телеканал "Россия 24". Посольство России в постоянном контакте с властями Италии.