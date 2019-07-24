Дочь Трампа поздравила Бориса Джонсона с назначением на пост мэра столицы Ямайки

Иванка Трамп — дочь президента США — поздравила Бориса Джонсона с должностью нового премьер-министра Объединенного Кингстона. Это название столицы Ямайки, напоминает телеканал "Россия 24".

Цитата Иванки теперь в топе Твиттера – ее сравнивают с оговорками отца. А вот, что по поводу победы Джонсона пишут читатели британского издания "Гардиан".

Цитата: Это было бы смешно, если бы это не была реальная жизнь, все наши жизни. Плохие новости в том, что мы, скорее всего, переживем закрытие Парламента и жесткий Брекзит перед тем, как появятся хорошие новости. Пользователь: gavernism

Цитата: Видимо, кто-то нажал на кнопку самоуничтожения в Парламенте. Мне искренне жаль нашу страну, посмотрим, что произойдет с нашим гражданским обществом и экономикой. Пользователь: Judy Matheson

Цитата: Тори и правда достигли дна, короновав Джонсона. Человек, который даже не отличает собственную ложь от правды. У Америки есть Трамп, у нас теперь есть Джонсон. Помоги нам Господь. Пользователь: gbrading