Опять Россия виновата. СБУ полезла в дела украинских кинопрокатчиков

Не хотят — заcтавим. СБУ обвинило кинопрокатчиков на Украине в работе на российские спецслужбы. Ждут увеличения показов талантливых украинских картин.

Сейчас о том, что в реалиях постмайданной Украины давно характеризуют ёмким словом "зрада". СБУ внезапно обнаружило, что кинопрокатчики страны — работают на российские спецслужбы. Звучит — абсурдно, однако, из песни, а точнее из уголовного производства — слов не выкинешь.

Дело — на 100 миллионов долларов. Это кассовые сборы на рынке украинского кинопроката. И часть этих денег, якобы утекает в страну-агрессор. Так киевский режим называет Россию. А происходит это потому, что украинские компании-дистрибьюторы — фигуры не самостоятельные, а опять же якобы — дочки российских предприятий.

Экономическая часть фабулы на этом заканчивается и начинается политическая. И здесь та самая "зрада" и сокрыта. По версии СБУ, кинопрокатчики не просто переводят заработок в Россию, но и каким-то образом спонсируют "массовые беспорядки на территории Украины".

А еще — работают эдакими агентами влияния Москвы и " саботируют продвижение украинских лент". В общем, в провалах нэзалэжного кино, судя по этому делу тоже виновата — пресловутая рука Кремля. А ведь под подозрением СБУ — не просто какая-то часть украинских компаний, а ВСЕ, кто работает на рынке проката.

Депутат Рады, имя которого не называют, финансирование неустановленных лиц, это фразы из решения суда. По идее, любого гражданина или компанию можно упрекнуть в том, что его финансируют неустановленные лица,

"С юридической точки зрения просто ничтожное заявление, которое использовано как давление на кинопрокатчиков. Кроме абсурдных обвинений про финансирование неустановленных лиц, аффилированность российских спецслужб ключевой момент, что отказываются брать украинские фильмы", — считает Олег Ногинский, политолог.

Кинопрокатчики работают с продукцией разных стран, иногда нужно договариваться о российском фильме, например, с Францией. Российский прокатчик — не тождественен российскому кино.

"Французские компании, которые покупают наши фильмы "Салют-7", "Собибор", купили французы, чтобы показать "Собибор" в Швейцарии, мы берем права у французов", — уверяет Алексей Первушин, исполнительный директор "Группы Компаний Киносфера".

А главное вот в чем. Западный бизнес не будет работать с маленьким украинским прокатчиком, он обратится к крупному. Который будет показывать фильм в России, а так же на территории Балтии и на Украине. Но не стоит видеть в этом только экономическую историю, это именно националистическая история.

"Это попытка распилить на две части некогда единый кинопрокатный рынок, в корне — националистические мотивы. Но вряд ли что-то получится, для подавляющего большинства продавцов контента в мире Украина — лишь малая часть огромного рынка", — считает Иван Кудрявцев, автор и ведущий программы "Индустрия кино"

Хотя конечно, это и давление на бизнес с использованием административного ресурса. Заработали сто миллионов долларов — поделитесь, купите на 50 миллионов и украинские боевички и мелодрамы. И, конечно, в этом есть характерная политика двойных стандартов.

"Они называют Россию страной-агрессором, российские фильмы будут запрещать показывать. А газ российский можно транзитировать на территории Украины, или заправлять российским газом украинские автомобили", — отмечает Константин Долгов, политолог, директор Центра евразийской интеграции.

Еще до 2014 года на Украине запретили русский дубляж. Фильм любой страны дублировали с тех пор только на украинском. Потом запретили российское телевидение. Российские фильмы. Список запрещенных картин огромный, попал даже детский мультфильм. Даже безобидные сериалы для домохозяек. Одна из громких историй с запретом картины "Т-34" в феврале этого года. В нем усмотрели агрессию. Украинские псевдоученые полностью переписывают историю от Древней Руси до 20 века. Поэтому любой российский фильм о Великой Отечественной нужно запретить, и чем этот фильм успешнее, тем яростнее надо запрещать.

"Украина превращается в копию Прибалтики, где полностью закрывается информационный рынок", — заключает Олег Ногинский, экономист.

А вообще всем известно — чем больше запретов и давления, тем сильнее неприятие этого давления.