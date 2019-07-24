Жертвами теракта в Пакистане стали 2 человека, более 20 пострадали

В столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта в результате подрыва взрывного устройства погибли не менее двух человек погибли, 25 получили ранения различной степени тяжести.

Самодельное взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу, оставленному на оживленном перекрестке рядом с аптекой, передает "Интерфакс". До сих пор ни одна из действующих в этом районе Пакистана группировок боевиков не взяла на себя ответственность за террористический акт.