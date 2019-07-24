Над Иркутской областью нависла угроза "экологического Чернобыля"

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области на территории бывшего химкомбината необходимо срочно проводить работы по демеркуризация, в противном случае экологии может быть нанесен серьезный ущерб. "Мы получим такой экологический Чернобыль", — подчеркнула она.

Как сообщалось, в ноябре минувшего года в городе Усолье-Сибирское из-за угрозы техногенного характера был введен режим чрезвычайной ситуации, вызванный тем, что с территории бывшего химкомбината "Усольехимпром" в город нелегально вывозились емкости с остатками ядохимикатов, представляющими угрозу для населения. Позже в Иркутской области был введен режим повышенной готовности, с территории бывшего химкомбината начали вывозить емкости с ртутью.

По словам главы Росприроднадзора, сейчас на территории заброшенного завода находится огромное количество ртутьсодержащих остатков, сообщает РИА Новости. Кроме того, в производственных корпусах хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них — под давлением. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, были закачаны нефтеотходы, и если такую скважину прорвет, опасные вещества могут попасть в протекающую рядом Ангару.

Площадь территории химкомбината "Усольехимпром" составляет 610 гектаров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.