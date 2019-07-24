Лагерь "Холдоми" закроют из-за гибели детей при пожаре

Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова на заседании КЧС заявила, что лагерь "Холдоми", в котором погибли дети, необходимо закрыть.

В настоящее время дети организованно вывозятся. По словам министра образования, в лагере присутствуют 11 психологов, которые также помогают в эвакуации ребят.

На сегодня в "Холдоми" в стационарных помещениях находятся 191 ребенок и 33 вожатых.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в свою очередь, заявил, что необходимо готовить распоряжение о закрытии. По его словам, сегодня, 24 июля, юридические службы начнут подготовку постановления и начнется эвакуация детей.

Психологи не рекомендуют оставлять детей в лагере Хабаровского края, поскольку вожатые также получили психологическую травму. Отмечено, что все они в разной степени шокового состояния: кто-то замкнулся в себе, кто-то плачет и открыто переживает горе. Некоторые вожатые заявляют, что больше не могут работать в лагере.

Трагический инцидент в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь с понедельника на вторник, с 22 на 23 июля — он почти полностью сгорел. На месте погибла одиннадцатилетняя девочка, еще трое детей скончались в больнице. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил два уголовных дела.

В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур. Первую погибшую девочку похоронят завтра, 25 июля. Семьям погибших детей окажут материальную помощь.