Восстановлено движение: на станции Керки разбирают сошедшие в рельсов вагоны

Восстановлено движение поездов через станцию Керки Северной железной дороги. Накануне здесь сошли с рельсов 23 вагона с углем. Работы по очистке второго и третьего путей продолжаются. В них участвуют более 250 человек.

Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. Из-за непрекращающихся ливней были размыты железнодорожные пути. В результате с рельсов сошли 23 вагона грузового поезда Воркута-Череповец АО "Воркутауголь", передает "Интерфакс".

В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Предположительно, восстановительные работы продлятся 48 часов. Внесены изменения в расписания поездов.

На ряд поездов РЖД остановлена продажа билетов. Для удобства пассажиров организованы дополнительные авиарейсы.