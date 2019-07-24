Пепел с вулканов Камчатки – серьезная угроза для международной авиации

В Магадане открылась международная конференция по вулканическому пеплу. Специалисты-авиаторы из России, Японии и Америки обсуждают возможности распространения вулканических выбросов и разрабатывают стратегию работы. В перспективе главная задача – как только появляется пепельная угроза, наладить быструю связь между странами.

Расстояние от Камчатки до Магадана составляет порядка тысячи километров, но Колыму после каждого извержения вулканов засыпает вулканический пепел. В Магаданской области под посёлком Стекольный сейчас тоже тысячи тонн пепла, хотя известно, что на Колыме нет вулканов. Вулканический пепел принесло с Камчатки примерно 60-70 тысяч лет назад. Ученые утверждают, что десятки тысяч лет назад такое огромное количество пепла на Колыме вполне возможно.

Главный научный сотрудник СВКНИИ ДВО РАН Владимир Смирнов рассказал в беседе с "Вестями Магадан", что вероятно этот пепел камчатский. Ученые предположили, что существует гигантский Ичинский вулкан, который возник примерно 50 тысяч лет тому назад и он, типичен для Камчатки. Именно тогда вулкан выбросил огромные массы кислого материала.

В настоящее время пепел от вулканов Камчатки представляет реальную угрозу современной авиации. Ученые отслеживают маршрут его передвижения. Соответсвенно предупреждают летчиков об угрозе в воздухе и корректируют маршрут воздушных судов. Пепел от камчатских вулканов в основном распространяется в восточном направлении с учетом розы ветров, превалирующей в северной части Тихого океана. В этой связи в зону риска попадают сотни рейсов из Северной Америки в Юго-Восточную Азию, — уточняет Алексей Буевич, начальник отдела ФГУП "Госкорпорации по организации воздушного движения в Российской федерации".

Специалисты из США, Японии и России обсуждают угрозу вулканического пепла на совместной конференции в Магадане. Представитель регионального бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Кристофер Кеоан надеется, что будет налажена автоматическая передача информации об изменении маршрута из одного района в другой. Эта работа должна быть завершена к 2020 году. Кроме того, авиаторы готовятся к предстоящим масштабным пепельным учениям, которые намечены на апрель 2020 года.