Десятки школьников пострадали в столкновении двух автобусов в Канаде

Два школьных автобуса полностью выгорели в результате столкновения с легковушкой в Канаде, травмы получили 69 человек, по большей части дети, направлявшиеся домой из летнего лагеря, сообщает CBC. Очевидец снял на видео последствия аварии.

ДТП произошло на шоссе примерно в 40 километрах от Монреаля в провинции Квебек. Водитель первого автобуса утверждает, что по пути перед ним резко затормозила легковушка, что и стало причиной столкновения. От удара второго автобуса оба транспортных средства вспыхнули, так что всех пассажиров пришлось быстро выводить наружу.

Обошлось без жертв, ссадины и травмы получили 69 человек, более 50 из которых — дети.

Несмотря на усилия пожарных, автобусы выгорели полностью.