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24 июля 201912:41

Гитарист "Кино" ответил группе Metallica

youtube.com/DamirGIGos

Гитарист и один из основателей легендарной группы "Кино" Юрий Каспарян отреагировал на исполнение Metallica песни "Группа крови". В ответ на концерте проекта "Симфоническое КИНО" он исполнил композицию Enter Sandman, которая принадлежит американскому коллективу. Соответствующее видео появилось на просторах интернета.

Ранее сообщалось, что группа Metallica 21 июля на концерте в Лужниках исполнила одну из самых известных песен Виктора Цоя "Группа крови". Как отметили организаторы, американский коллектив всегда исполняет знаковую песню страны, в которой выступает. Чуть позже в сети появился снимок "шпаргалки", по которой Трухильо пел песню.

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