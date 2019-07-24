Боксер Александр Усик посвятил Максиму Дадашеву стихотворение

Гибель российского боксера Максима Дадашева не оставила равнодушной его коллег. Боксеры из разных стран выразили свои соболезнования по случаю смерти 28-летнего россиянина.

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик посвятил Максиму Дадашевву стихотворение, которое разместил на своей странице в Instagram. Также Усик выразил соболезнования родным и близким Максима.

Я болен боксом, я это знаю,

Я болен тем, что манит и пленит, /

И нету дня чтоб я не думал, /

Когда закончу, как дальше жить.

Как жить без этого дурмана,

И как вести себя в быту, /

Когда ты каждый божий день мечтаешь, /

Я выйду в ринг и запою,

Я запою балладу тихо

И разгоню до множества октав.

Когда я в ринге, я живу,

Я расцветаю как тюльпан,

И если нету в жизни бокса,

Я разлечусь, как одуван.

Бокс для меня, как смысл жизни,

Который Бог мне в жизни дал.

Максим Дадашев в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасо пропустил немало ударов. В 11 раунде судья прекратил поединок, присудив победу пуэрториканцу. После боя Дадашев потерял сознание и бил госпитализирован с диагнозом "отёк мозга". Максиму была проведена опеация, но во вторник российский боксер скончался.