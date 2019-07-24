"Если лень ехать в Керчь, спусти меня в канализацию": прах Доренко развеян на горе Митридат

Прах известного российского журналиста Сергея Доренко развеяли над городом Керчью, как он и завещал. Последнюю волю семья усопшего выполнила на рассвете на горе Митридад. Было очень тихо и спокойно, написала вдова Юлия Доренко в социальной сети Instagram.

Также она вспомнила, как Сергей сказал ей, что если им будет лень ехать в Керчь, то можно будет спустить его прах в канализацию, а он сам как-нибудь доплывет до города в Крыму.



Напомним, Сергей Леонидович Доренко ушел их жизни 9 мая 2019 года. Он ехал на мотоцикле по столичной улице Земляной вал, когда ему стало плохо. Журналист потерял управление и упал. Бригада скорой помощи успела доставить Доренко в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Сергей Доренко родился в 1959 году. Журналистскую карьеру начал 1985 году: работал в программе "Время", на радио "Эхо Москвы", в "Русской службе новостей", а в 2014 году возглавил станцию "Говорит Москва".