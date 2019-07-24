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24 июля 201917:09

В центре Кисловодске накануне дня памяти поэта уничтожили барельеф Лермонтова

Национальный парк "Кисловодский"

В Нижнем парке Кисловодска – в самом центре города, на одной из смотровых площадок, в ночь на 24 июля неизвестные пока вандалы уничтожили уникальный барельеф Лермонтова.

Он был установлен здесь в 1948 году, а в 2017-м был сделан капитальный ремонт барельефа.

Нет ни одного человека, хоть однажды посетившего Кисловодск, кто бы не поднимался к этому барельефу, гуляя по парку города-курорта.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности вандалов, сообщается на странице Национального парка "Кисловодский" "ВКонтакте".

В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

Преступление было совершено накануне дня памяти великого русского поэта: 27 июля (по новому стилю) 1841 года в возрасте 26 лет он был убит на дуэли недалеко от Пятигорска.

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