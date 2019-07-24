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24 июля 201921:58 Ольга Турчанинова

Девушку-инвалида выгнали из московского торгового центра

Девушку-инвалида выгнали из московского торгового центра

Скандальный инцидент в одном из торговых центров столицы. Охранники буквально вышвырнули из магазина девушку-инвалида. Вступиться за нее пытались очевидцы, они же сняли кадры, на которых трое крепких ЧОПовцев под истошные крики волокут посетительницу по коридорам. Как жестокие действия своих сотрудников объяснили в администрации торгового центра? И какие выводы сделаны?

Девушка, так отчаянно зовущая маму, не пьяная дебоширка, а человек, с очевидным ментальным расстройством. А вот вполне здоровые мужчины — охранники торгового центра.

Неугодную посетительницу тащат по коридорам в неизвестном направлении. Вмешаться пытаются очевидцы.

"Это был нездоровый человек, это я могу сказать точно. Они ее хватали таким вот образом, они ее пытались всеми способами, как можно быстрее, удалить вот в эту дверь", — рассказал Даниил Потапов.

Те же охранники очевидно недовольны и нашим присутствием. Но выпроваживать так же отчего-то не решаются.

"Скажите, а у вас есть регламент как себя вести с нездоровым человеком? Как вы должны были вести, вы должны вызвать скорую? — Мы вызвали скорую. — А в какую больницу ее отвезли? — В нормальную".

Никого конечно не вызывали. По версии администрации просто выпроводили на улицу, потому что мешала покупателям.

"Она приходит на наш фуд-корт и просит деньги или еду у посетителей. На нее реально часто жалуются. Вчера началось проявление агрессии. Есть запись, где она бегает с камнем", — заявила Мария Бежанова, директор по коммуникациям торгового центра.

Вот то самое видео, звука нет. Но и без него специалист делает вывод, что опасности, девушка не представляла.

"Я хочу сказать, как врач, это удивительные люди — нежные, добрые, замечательные. И поверьте им с нами тоже очень непросто", — говорит Татьяна Батышева, главный детский невролог Москвы, главный детский реабилитолог Минзздрава России.

Четыре года назад в Нижнем Новгороде охрана выгнала из кафе девушку, страдающую аутизмом. Якобы она отпугивала других посетителей. Эта история получила широкую огласку, поскольку девушка оказалась сестрой всемирно известной модели Натальи Водяновой. То, что подобные вещи происходят часто, на личном опыте знает актер Сергей Белоголовцев, у его сына Евгения — ДЦП.

"До сих пор какие-то шепотки, какой-то смех за спиной можно услышать и это огромная проблема общества. Это особенные люди, беззащитные, и легко ранимые. Поэтому к ним нужно относится особенно", — сказал Белоголовцев.

Между тем администрация столичного торгового центра признала, что ее охранники превысили свои полномочия. И пообещала их наказать, правда пока не знает, как.

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