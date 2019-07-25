Британский кабмин уже покинули более половины министров. Вновь избранный премьер Борис Джонсон раздает новые должности. Так, главой британского МИДа стал бывший министр по Brexit Доминик Рааб. Он сменил на посту Джереми Ханта, который претендовал на кресло премьера.

Ханту предложили возглавить Минобороны, но он заявил, что устал от работы в правительстве. В итоге военным ведомством теперь будет командовать человек из МВД. А за Минфин теперь отвечает бывший главный полицейский, передает телеканал "Россия 24".