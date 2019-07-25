Журналист ВВС приписал Путину слова Помпео

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала на своей странице Facebook материал под заголовком "Чисто английское самоубийство". Она рассказала, как корреспондент ВВС Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване приписал президенту РФ Владимиру Путину слова, сказанные госсекретарем США Майком Помпео.

Грант на пресс-конференции на Кубе рассказал, что Путин во время визита в Латинскую Америку якобы заявил: "Между двумя Америками не может быть вакуума и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия". Глава МИД России Сергей Лавров, который общался с прессой, поправил Гранта, отметив, что Путин такого не говорил и что журналист что-то путает.

Выяснилось, что Грант имел в виду встречу Путина и Чавеса в 2010 году. Журналист ВВС сам тогда задал вопрос российскому президенту – видит ли он отношения с Венесуэлой как мост к остальным странам Латинской Америки. Отчасти – да, ответил президент. И, говоря об обстановке и мире и регионе, в частности, отметил: "Но если США не хотят поставлять вооружение в другие страны, в частности в Венесуэлу, то для нас это хорошо. Пускай и дальше не поставляют. "Свято место пусто не бывает", — так говорят в России"...

Мария Захарова спросила Гранта, почему он грубейшим образом исказил мысль цитаты. Тот сослался на переводчиков, неверно переведших слова Путина в 2010 году. "Ведь вопрос не только в конкретных словах, но, главное, в общем смысле и подаче политики России в регионе", — считает Захарова, которая также спросила журналиста, почему он не перепроверил цитату, и не получила от него вразумительного ответа.

Представитель МИД пишет, что ей все же удалось найти, откуда взялась цитата Гранта. Оказывается, такая фраза действительно была произнесена, но не в 2010 году, а в 2019, и не Путиным, а Помпео. "Вам следует знать, что перед каждым из нас стоит важная задача сцементировать связи в (Западном) полушарии, поддержать хорошие тенденции, — заявил Помпео во время своего визита в Чили. — Когда мы этого не делаем, всегда есть риск, что какая-то другая страна, какой-то иной мнимый друг попытается заполнить вакуум".

"Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату Госсекретаря США Президенту России, — иронично комментирует Захарова. — Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал".

Она также призвала британских цензоров обращать внимание на фейки, распространяемые СМИ. "И в следующий раз подумайте, пускать ли как раз ВВС на ваши чудесные конференции по борьбе с дезинформацией", — заявила Захарова.