Детский лагерь "Холдоми", в котором произошел пожар, закрывается

Работа детского оздоровительного лагеря, который располагается на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, будет остановлена в четверг, 25 июля. До конца дня всех детей развезут по домам. Об этом СМИ сообщил представитель администрации "Холдоми".

Как уточняется, был издан приказ о закрытии лагеря. Все дети будут переданы родителям. Кого-то родители заберут сами, кого-то администрация по согласованию с родителями довезет до дома, передает ТАСС.

Представитель администрации лагеря не смог уточнить, сколько детей в настоящее время находится в "Холдоми". По информации министерства образования и науки Хабаровского края, на вечер 24 июля в лагере оставалось 136 детей. Все они находятся в корпусах, обеспечены горячим питанием.

Администрация "Холдоми" готова вернуть деньги за путевки, которые были проданы. Также решается вопрос о выплате компенсаций семьям детей, погибших и пострадавших в результате пожара.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае начался в ночь на 23 июля. В результате ЧП травмы различной степени тяжести получили 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Из 26 палаток 20 сгорели и шесть были повреждены. С 24 июля в регионе объявлен трехдневный траур по погибшим.