Аномальная жара, влажность и духота угрожают здоровью европейцев

В половине крупнейших итальянских городов из-за аномальной жары ввели "красный" — наивысший — уровень метеоопасности. Это значит, что реальная угроза здоровью возникает не только для людей, входящих в группу риска, но и тех, кто на капризы погоды реагирует спокойно.

Министерство здравоохранения просит быть особенно осторожными жителей Рима, Турина, Вероны, Флоренции, Милана. Там температура приблизилась уже к сорока градусам по Цельсию. При этом на улицах высокая влажность и духота. И до конца недели может стать еще жарче, сообщает телеканал "Россия 24".

Температурный рекорд 4-летней давности побит в Германии: на западе страны — сорок с половиной градусов. И это, как говорят синоптики, не предел.

В столице Франции ожидается температура до плюс сорока двух градусов. Аномально жарко этим летом также в Швейцарии, Бельгии, Испании.