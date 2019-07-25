Теннисистке Кузнецовой не дали визу в США

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, который она выиграла год назад. Светлане не дали въездную визу в США.

Светлана Кузнецова на своей странице в Instagram сообщила, что не сможет принять участие в турнире. Впервые в карьере она столкнулась с подобной проблемой. Однако остается шанс, что Кузнецова еще успеет оформить визу.

Светлана дважды выигрывала турнир в Вашингтоне – в 2014 и 2018 годах. Призовой фонд соревнований серии ВТА, которые пройдут с 29 июля по 4 августа, составляет 225 тысяч долларов.