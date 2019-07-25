Теннисистке Кузнецовой не дали визу в США
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, который она выиграла год назад. Светлане не дали въездную визу в США.
Светлана Кузнецова на своей странице в Instagram сообщила, что не сможет принять участие в турнире. Впервые в карьере она столкнулась с подобной проблемой. Однако остается шанс, что Кузнецова еще успеет оформить визу.
Unfortunately I had to pull out of Washington due to my problems with US visa(. Wanted to apologize to all my fans who were waiting for me there .. Never had issues like this in my life , hopefully one day I can finally get a visa and play at list some events of the US swing ! // Друзья , ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую 😂) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение ! #гдеродилсятамипригодился #яузналчтоуменяестьогромнаясемья
Светлана дважды выигрывала турнир в Вашингтоне – в 2014 и 2018 годах. Призовой фонд соревнований серии ВТА, которые пройдут с 29 июля по 4 августа, составляет 225 тысяч долларов.
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