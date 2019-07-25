Российская бегунья погибла во время крушения вертолета в Италии

Итальянские эксперты опознали погибшую при крушении частного вертолета россиянку- погибшей оказалась 28-летняя бегунья из Москвы, неоднократная участница полумарафонских забегов Екатерина Кархина, сообщает газета Il Tirreno.

Днем 22 июля Robinson R66 с регистрационным номером RA-07370 потерпел крушение в Средиземном море примерно в 10 километрах от острова Горгона. За штурвалом винтокрылой машины, следовавшей с озера Комо на Сардинию, находился 37-летний IT-предприниматель Максим Сычев, он до сих пор считается пропавшим без вести.

Этот маршрут был хорошо знаком пилоту — за последний год, как отметили сотрудники площадки в районе города Масса-Каррара, где дозаправляются следующие на Сардинию вертолеты, он не менее четырех раз останавливался у них. По их словам, он всегда находился на борту один, девушка летела с ним впервые.

Сычев и Кархина, как уточняет издание, направлялись в Порто-Черво, где у них был забронирован номер в пятизвездочном отеле. Причины трагедии пока не установлены, авиадиспетчеры утверждают, что к ним не поступало сигналов о нештатных ситуация на борту вертолета — он просто пропал с радаров.

#23luglio, è stato recuperato #oggi dai #sommozzatori dei #vigilidelfuoco l’elicottero precipitato ieri nelle acque antistanti l’isola di Gorgona (LI) in cui ha perso la vita una donna. Continuano invece le ricerche di una seconda persona che risulta ancora dispersa pic.twitter.com/eYjEXEt9vt — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 23, 2019

О Кархиной известно, что она несколько раз в составе команды I love running участвовала в полумарафоне в итальянском Трентино-Альто-Адидже.