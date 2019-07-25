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25 июля 201916:47 Ольга Турчанинова

Новый Карамышевский мост в Москве начали собирать прямо в воздухе

Новый Карамышевский мост в Москве начали собирать прямо в воздухе

В столице начался самый ответственный этап строительства нового Карамышевского моста. Он протянется над одним из шлюзов Москвы-реки и станет частью Северо-Западной хорды. По нему можно будет без проблем доехать от улицы Народного ополчения до Нижних Мневников.

Строительство конструкции моста на обоих берегах завершено. Осталась самая сложная часть — замыкающий участок над действующим шлюзом Москвы-реки. Работы ведутся прямо в воздухе. И это делает мост уникальным в плане строительства. Гигантские краны собирают детали, как конструктор. Все происходит только во время технологического перерыва, когда по шлюзу не ходят суда.

"Мост состоит из пяти пролетов. Четыре пролета собираются над подмостями и один, самый длинный, уникальный для балочных конструкций моста, собирают в навес", — говорит Дмитрий Царев, руководитель проекта ПАО "Мостотрест".

Протяженность моста 600 метров, 6 полос в ширину — по три в каждую сторону. Строящийся мост станет частью Северо-Западной хорды. Больше 70 километров новой трассы уже открыты вместе с 16-ю эстакадами, семью тоннелями и четырьмя мостами.

"В Нижних Мневниках в одной точке сошлись два больших транспортных проекта — строительство Северо-Западной хорды и Большой кольцевой линии метро. Оба проекта должны быть сданы в 2020-2021 годах и, конечно, серьезно улучшат транспортную ситуацию в этом районе, свяжут западные и северные районы Москвы", — рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин.

Старый шлюзовой Карамышевский мост продолжит работать, но будет ориентирован на поездки внутри района. Как только сомкнуться все части нового моста, его гидроизолируют и начнут укладывать покрытие. Это будет два слоя асфальтобетона — самого современного из существующих ныне материалов для таких работ.

Сейчас на этом участке постоянно заторы. Новый мост существенно разгрузит движение. Он соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники. Открытие запланировано на конец 2019 года.

Текст: "Вести-Москва"

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