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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 15 минут назад
Измененные показания, видеокадры и склейки разговоров: как фальсифицировали данные о Boeing
Аудиозаписи подделаны, свидетельства сфальсифицированы, а за черными ящиками охотились агенты ФБР. Независимые журналисты сняли документальный фильм о расследовании причин крушения малайзийского Боинга в небе над Донбассом и пришли к выводу, что Международная следственная группа даже не пыталась найти настоящих виновников трагедии, а доказательства причастности России не выдержали экспертной проверки.
Материалы расследования голландской комиссии основаны на фальсификациях и лжи. Об этом в документальном фильме прямо говорит премьер-министр Малайзии.
"Мы видим, что они не пытаются понять причины катастрофы и выяснить, кто виноват. Но они уже решили, что это должна быть Россия. Мы должны знать, кто на самом деле запустил ракету", — рассказал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Boeing принадлежал национальной авиакомпании Малайзии. В катастрофе погибли 43 гражданина этой страны, но европейские следователи интересы и доводы малайзийской стороны игнорируют.
"Это несправедливо и странно. Самолет наш, малайзийский, на нем летели малазийцы. Таким образом, естественно, что Малайзия должна быть первой страной, которая принимает участие в расследовании", — поделился Махатхир Мохамад.
Украинские спецслужбы к месту падения Boeing малайзийских экспертов не пускали, и группа военных, во главе с полковником Сакри, попала туда тайно и первой получила от ополченцев Донбасса бортовые самописцы с упавшего самолета. На кадрах фильма показан процесс передачи черных ящиков.
"Агенты ФБР предложили показать им эти бортовые самописцы. Я сказал "нет". За записями охотились и киевские власти, но им я тоже отказал", — рассказал премьер-министр Малайзии Мохамад Сакри.
Уникальную информацию получила только Международная следственная группа, но расшифровок в деле до сих пор нет. Голландские полицейские открыто признают, что пользовались лишь украинскими источниками.
"Только что сбили самолет. Поехали фотографировать", — на основе этого перехваченного СБУ телефонного разговора уже внесли в список подозреваемых четверых человек. Среди них Сергей Дубинский, его позывной — "Хмурый". Он утверждает, что речь шла о сбитом ополченцами двумя днями ранее украинском истребителе.
— Разговор, который они выложили, там ваш голос?
— Да, голос мой. То есть разговор был, но не в ту дату.
"Здесь разный уровень шума и это доказывает, что было редактирование, были склейки", — прокомментировал телефонный разговор главный эксперт OG IT Forensic Services Акаш Розен. В Германии эксперт по аудио Норман Риттер также высказал свое мнение:
— Найдено, по крайней мере, девять склеек. Это все следы редактирования.
Редактированию подверглись и видеокадры, и показания свидетелей. Героиня сюжета ВВС Валентина Коваленко видела, откуда летела сбившая самолет ракета.
— Откуда ракета вылетела?
— Ну, где-то с этого района.
— А что у нас там за район?
— Степановка.
— Это чья территория?
— В тот момент там были укропы.
Репортер переспрашивает, ведь в британских новостях было указано противоположное направление:
— Но официальная версия гласит, что ракета стартовала отсюда.
— У меня сзади глаз нету, я же спиной стояла.
Голландские следователи и обломки самолета с места трагедии вывозили выборочно. Съемочной группе спустя годы удалось найти едва ли не половину крыла.
Предоставленные Россией официальные документы о том, что ракета, сбившая Boeing, была еще в советское время переправлена на территорию Украины, следствие не замечает. Зато к делу приобщены поддельные фотографии движения "Бука" по Донбассу — на них даты подкорректированы.
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