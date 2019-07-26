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26 июля 201912:31

Омбудсмен рассказала о состоянии и судьбе девочки, на глазах у которой зарезали маму

Девочку, ставшая свидетельницей убийства своей мамы в Раменском, после ночи в больнице передали тете – сестре погибшей женщины. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Омбудсмен добавила, что скорее всего малышка останется у тети.

Ребенок получил серьезную психологическую травму, предстоит работа с психологами.


Накануне во дворе многоэтажного дома в Раменском на детской площадке мужчина нанес 20 ножевых ранений женщине и скрылся с места преступления. Женщина гуляла со своей маленькой дочерью, когда произошло убийство. Ребенку потребовалась помощь медиков, девочку госпитализировали, в больнице она была под присмотром сестры погибшей.

Убийцу задержали. Он признал свою вину и заявил, что погибшая ему изменяла. Между тем, следователи проверяют его на причастность к убийству еще одной девушки.

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