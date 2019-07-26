Украина пожаловалась на зеленый свет из России

На Украине обеспокоены "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Госпогранслужбы с кораблей Береговой охраны ФСБ России в Азовском море.

Как говорится в заявлении пресс-службы так называемой операции объединенных сил в Донбассе (ООС), с наступлением темноты происходят сеансы освещения катеров морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета, продолжающиеся несколько минут.

Отмечается, что эти "явления" наблюдаются на протяжении последних двух суток после 21:00 в Мариупольском районе Азовского моря . При этом украинская сторона признала, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. В ООС заявили, что приняты меры по защите жизни и здоровья персонала.

Как известно, весной 2018 года в Азовском море произошло обострение ситуации после того, как украинские пограничники задержали там судно "Норд" под российским флагом. В августе, в херсонском порту был задержан российский танкер "Механик Погодин".

В Москве действия Киева назвали "морским терроризмом", ответив усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.

Украинские пограничники на это ответили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".