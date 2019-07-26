Зеленский и Волкер выразили надежду на мир

Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Донбассе, передает "Интерфакс".

Как говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, участники переговоров выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня станет постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут прекращены окончательно.

Стороны отметили необходимость осуществления властями самопровозглашенных республик ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые поспособствуют завершению процесса разведения сил и улучшению гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Зеленский выразил благодарность представителям США за последовательную поддержку Украины.