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Ситуация в Донбассе 22 минуты назад
Зеленский и Волкер выразили надежду на мир
Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Донбассе, передает "Интерфакс".
Как говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, участники переговоров выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня станет постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут прекращены окончательно.
Стороны отметили необходимость осуществления властями самопровозглашенных республик ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые поспособствуют завершению процесса разведения сил и улучшению гуманитарной ситуации на линии разграничения.
Зеленский выразил благодарность представителям США за последовательную поддержку Украины.
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