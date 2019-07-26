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26 июля 201917:30

"Привела убийцу в дом": бывший зэк зарезал тестя и тещу, а двухлетнюю дочь изувечил

Жительница Нижнего Новгорода Светлана Серова, ставшая жертвой домашнего насилия, не может простить себя за то, что шесть лет скрывала побои, унижение и насилие. Гражданский муж женщины Алексей Догадов убил ее мать и отца, а двухлетняя дочь, которой убийца пытался перерезать ноги, чудом осталась жива. В "Прямом эфире" Серова рассказала подробности трагедии.

Врачи до сих пор не уверены, что маленькая Ника, пострадавшая от действий Догадова, сможет ходить. У девочки не только глубокие раны на ноге, которые зашивали под наркозом, но и глубокая психологическая травма. Ребенок не отпускает маму ни на шаг, поскольку боится остаться один даже на минуту.

Родственники Светланы Серовой обвиняют ее в том, что она привела в дом убийцу. Догадов старше женщины на 12 лет. С ним Серова познакомилась через объявление в бегущей строке на музыкальном канале, в котором мужчина искал вменяемую девушку для общения и отношений. Переписка посредством смс и телефонные звонки продолжались около года. Позже выяснилось, что объявление о знакомстве Догадов дал, отбывая срок в тюрьме якобы за драку, но на самом деле за убийство.

Серова привела мужчину в дом, но родственникам ничего не рассказала о его судимости. Те, в свою очередь, приютили пару у себя, поскольку у них был большой дом. Родственники называли Догадова сыном, а он их — мамой и папой. При этом никого не насторожило то, что у мужчины было редкое хобби — реставрация ножей.

Серова в "Прямом эфире" рассказала, что Догадов шесть лет, на протяжении которых они были вместе, угрожал ей и занимался рукоприкладством. А за несколько месяцев до трагедии отношение к "сыну" изменилось и у матери Серовой: та считала, что мужчина мало зарабатывал.

Светлана рассказала, что Догадов поднимал на нее руку еще до рождения ребенка. В студии многие знаменитости высказали свое мнение насчет насилия в семье. Так, певица Ирина Грибулина заявила, что знает о мужниных побоях не понаслышке. Она призналась, что любила мужа и пыталась его переделать, но в итоге поняла, что это невозможно.

Родственница убитого Александра Серова говорит, что у Догадова были "злые глаза". Сама она недоумевает, почему Светлана привела убийцу в дом. Также она не может простить девушке того, что та, наклонившись на кладбище над гробом матери, просила покойницу простить не ее, а его — убийцу.

Эксперты в студии назвали поведение женщины Стокгольмским синдромом. Но сама Серова утверждает, что любовь прошла, передачи в тюрьму она носить не будет, на звонки Алексея из СИЗО с просьбой простить его не отвечает.

Сосед Серовых Александр Кораблев в ночь, когда случилась трагедия, обезвредил убийцу лопатой. Он не считает, что Догадов был неадекватным с самого начала. По его словам, на публике мужчина вел себя спокойно и доброжелательно, относился к Светлане нежно. Из дома Серовых никаких криков и скандалов он никогда не слышал. Другая соседка, в свою очередь, предположила, что Догадов ограничивал общение Светланы с окружающими, чтобы та не рассказывала о происходящем в семье.

Гости студии оказались единодушны в мнении о том, что девушкам необходимо "включать мозги", когда они связывают свою судьбу с бывшими зэками. При первых же случаях рукоприкладства нужно уходить от садистов, а не пытаться их перевоспитать и ждать исправления.

Из-за чего возникла ссора, которая переросла в кровавое побоище? Нужно ли запретить заключенным писать на волю и отбирать у них смартфоны? Почему такая симпатичная девушка, как Светлана, выбрала столь странный способ знакомства и почему они не зарегистрировали брак? Об этом — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

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