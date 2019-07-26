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26 июля 201920:03

Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой

Global Look Press

Всемирный банк опроверг появившееся в Сети письмо о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель Всемирного банка на Украине Дмитрий Деркач. Он назвал письмо "фальшивкой" и привел в доказательство своих слов официальное заявление самой Кахконен, которое опубликовано на портале организации. В нем она называет послание – фейком, который она не писала и не подписывала.

26 июля Союз украинских блогеров разместил изображение снимка, на котором якобы изображена копия письма Кахконен от 4 апреля 2019 года. В "письме", в частности, сообщается о вероятной победе Владимира Зеленского на президентских выборах и о "реальных шансах изменить государственное устройство Украины, утвердив парламентскую республику". Позднее данная публикация была удалена с сайта Союза блогеров Украины.

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