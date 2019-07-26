На астраханском полигоне успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету

С полигона "Капустин яр", что в Астраханской области, запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь". Боевая часть МБР попала точно в цель, расположенную на казахстанском полигоне "Сары-Шаган", сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России. Все задачи были успешно выполнены, добавили военные.

МБР РС-12М "Тополь" долгое время была основой российских войск стратегического назначения. Дальность полета этой ракеты достигает 11 тысяч километров. Ядерный боевой блок всего один, но его мощность оценивается в 5 килотонн в тротиловом эквиваленте.