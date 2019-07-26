Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.

Как передает РИА Новости, об этом скандале мировую общественность проинформировала газета New York Times.

Хайтена, руководящего Стратегическим командованием вооруженными силами США, в которое входят ракетные войска, космические силы и противоракетная оборона, президент США предложил на должность зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов — второго по рангу военного чина страны.

В сексуальных домогательствах Хайтена обвинила полковник Кэтрин Сплетстосер. Она сообщила, что после конференции в Калифорнии 2 декабря 2017 года генерал вошел к ней в номер, сел на кровать и начал грубо приставать. Сплетстосер рассказала, что неоднократно подвергалась непристойным прикосновениям со стороны Хайтена.

Ее жалоба была рассмотрена, и по итогам разбирательства в июне 2019 года ответственные лица в Пентагоне решили не подвергать Хайтена военному трибуналу, сочтя слова Сплетстосер недоказанными.

В свою очередь, генерала и полковника опросили в сенатском комитете по вооруженным силам, где рассматривается кандидатура Хайтена.

В Сенате мнения разделились. В частности, сенатор-демократ Элизабет Уоррен недовольна тем, что расследованием руководил начальник боевого командования ВВС, который младше по чину, чем Хайтен, хотя и не является его прямым подчиненным.

В то же время ряд сослуживцев Сплетстосер обвинили ее в резком стиле общения с подчиненными и старшими по званию. При этом сам Хайтен отказался в ходе расследования пройти тест на детекторе лжи.