Трамп: причин для вражды США с Россией нет

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что у Соединенных Штатов отсутствуют основания для вражды с Россией. Одновременно он осудил действия Демократической партии, нацеленные на сохранение противостояния с республиканцами, в том числе посредством раздувания утверждений об угрозе со стороны России.

Также глава американской администрации в очередной раз обрушился с критикой на демократов и спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов 2016 года в США. Он назвал позором как само расследование, так и касающиеся его итогов действия демократов в американском конгрессе.

Как сообщалось, спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году . Почти два года расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. Его итоговый доклад был обнародован 18 апреля текущего года, в нем спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании, Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.