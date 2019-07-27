Поддержка Трампа не помогла школьнику разбогатеть

Федеральный суд в США отклонил иск школьника католической школы Ковингтона Николаса Сандмана на 250 миллионов против газеты The Washington Post.

Американский подросток хотел отсудить у телекомпании огромную сумму за клевету после публикации статьи, в которой говорится, что школьник якобы стал провокатором ссоры с одним из демонстрантов на акции протеста в Вашингтоне. На снимке, опубликованном в газете, видно, что на голове у Сандмана кепка с надписью "Сделаем Америку снова великой". Такую бейсболку носят сторонники президента США Дональда Трампа. Подпись к фотографии гласила, что школьник повел себя агрессивно по отношению к американскому индейцу Нэйтану Филипсу, демонстрируя расистское поведение.

Судья Уильям Бертелсман отклонил иск школьника, сообщает РИА Новости. Решение обосновано тем, что освещение газетой вышеназванного инцидента защищается свободой слова. По словам судьи, даже если обвинения якобы пострадавшего Филипса были неточными, американское издание имела право опубликовать его, поскольку саму газету нельзя судить за неточность предоставленной ей информации. Бертелсман отметил, что The Washington Post, вопреки мнению Николаса Сандмана, писала об оскорбительном поведении не именно со стороны школьника, а со стороны всех учащихся.

Американский подросток также подал схожий иск за клевету в связи с данным инцидентом в отношении телеканала CNN. Запрашиваемая сумма там была выше — 275 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поддержал Николаса Сандмана, опубликовав соответствующий пост в Twitter. В нем глава американского государства написал: "Задай им, Ник!".