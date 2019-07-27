Новости Происшествия

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27 июля 201913:58

Под Москвой самолет упал в карьер и утонул

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Легкомоторный самолет упал в карьер с водой возле деревни Дракино (Серпуховский район, Московская область).

Два человека, находившиеся на борту, не выжили, передает РИА Новости.

 

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