Поклонская дала Зеленскому совет и напомнила о Божьем промысле

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что киевским властям стоит возобновить авиасообщение с Россией. И начать следует с рейсов в Москву и Симферополь из Киева, написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Соответствующие петиции о возобновлении сообщения между Украиной и Россией, а также между Украиной и Крымом были опубликованы на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Пассажирам приходилось добираться через аэропорты других стран, например, через Минск.

Заявление о возобновлении авиасообщения Поклонская сделала, поздравляя подписчиков с Днем крещения Руси. Связь украинского и русского народов Поклонская назвала "Божьим промыслом", противиться которому может лишь безумец.

Возобновление железнодорожного сообщения между Украиной и Крымом также необходимо, поддержал совет Поклонской председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Он считает, что пути сообщения должны быть вне политики, а от возобновления пассажирских перевозок выиграют обе стороны: Россия, Украина, а главное — жители приграничных территорий. Хотя Иоффе не исключает того, что "какие-то ненормальные" станут кидать камни в окна проходящих поездов или будут подрывать пути, цитирует его ТАСС.

Первый заместитель председателя парламента Крыма Ефим Фикс добавил, что в нынешних условиях Украине будет сложно восстановить железнодорожное сообщение с полуостровом — тяжело найти столь значительные средства "в условиях нищего бюджета Украины".