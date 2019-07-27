Береговая охрана США отчиталась о перехвате 12 тонн кокаина на 350 миллионов долларов

В минувшую пятницу, 26 июля, пресс-служба Береговой охраны США обнародовала данные об осуществлении серии удачных перехватов судов с наркотиками.

Как рассказали в ведомстве, два корабля береговой охраны, действовавшие у берегов Мексики, Центральной и Южной Америки в период с конца июня до середины июля, перехватили несколько партий кокаина.

Общий вес изъятых наркотиков составляет примерно 12 тонн, а рыночная стоимость, по оценкам специалистов, может достигать 350 миллионов долларов.

Кроме того, опубликовано видео одного из задержаний – на записи, можно наблюдать, что контрабандисты пытались уйти от преследования и избавиться от улик, выбрасывая мешки с кокаином за борт.