Путин отправился к "Семге" на дно Балтики

Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Балтики к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", которая затонула в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны.

Протокол церемонии предполагает, что глава российского государства в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3​​​.11" сначала спустится в воду, затем приблизится к подлодке и примет участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа, сообщает РИА Новости.

В мае 2019 года во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" при сканировании морского дна был обнаружен остов подлодки, который по размерам походил на советские субмарины типа "Щ". После идентификации находки было установлено, что Щ-308 погибла между 24 и 26 октября 1942 года впоследствии взрыва мины на линии минного заграждения "Зееигель". Установлено, что на судне находилось 40 членов экипажа, в их числе командир корабля и капитан 3 ранга Лев Костылев.

Всего участниками подводно-поискового проекта "Поклон кораблям Великой Победы", который стартовал в 2005 году, были обнаружены места гибели семнадцати подводных лодок, а также более двадцати надводных кораблей различных классов, относящихся к периодам Великой Отечественной и Первой мировой войн.

Церемония увековечивания воинской доблести экипажей советских подводных лодок приурочена к празднованию Дня Военно-морского флота России, который в этом году выпадает на 28 июля.