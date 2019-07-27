Число жертв поджога студии аниме возросло до 35
Число жертв пожара, устроенного злоумышленником в студии аниме Kyoto Animation, возросло до 35 человек.
Трагический инцидент в Киото произошел 18 июля. 41-летний местный житель зашел в трехэтажное здание студии аниме с криком "Умрите!", затем облил пол бензином и поджег его. Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что ненавидит воровство, поскольку студия якобы украла у него новеллу. 33 сотрудника аниме сгорели на своих рабочих местах, еще 36 человек пострадали. Большая часть погибших, 19 человек, оказались на третьем этаже на лестнице. По всей видимости, они пытались спастись, выбежав на крышу. У самого поджигателя сильно обгорели ноги и грудь. Он в больнице и пока не в состоянии давать показания.
РИА Новости, ссылаясь на агентство Киодо, сообщает, что в больнице от полученных ожогов скончался молодой человек. Предположительно, это работник студии.
В ходе обысков на квартире подозреваемого обнаружены произведения студии. На данный момент это первая зацепка, объясняющая мотив действий убийцы.
Установлено, что еще осенью 2018 года в адрес студии поступали электронные письма, в которых содержались угрозы. Тогда полиция начала расследование и усилила охрану, но автора писем найти не удалось.
Пожар в студии аниме — это один из самых трагических случаев в современной истории Японии.
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