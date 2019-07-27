Путин рассказал о впечатлениях от "Семги" и решении проблем
Президент России Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях после примерно получасового погружения на батискафе к обломкам подводной лодки, затонувшей в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны. По словам Путина, он уже не в первый раз погружается под воду, так что впечатления остались яркие, но не от самого погружения, а от объекта под водой — подлодки Щ-308 "Семга".
При спуске аппарата на дно вначале поднялось облако ила, но позже рассеялось, позволив осмотреть подлодку со всех сторон. По словам президента, он не управлял батискафом во время погружения, передает РИА Новости.
Нынешнее глубоководное погружение президента в спускаемом аппарате — уже четвертое для него за десять лет, передает "Интерфакс". В этот раз президент опустился под воду в районе острова Гогланд на автономном глубоководном аппарате "C-explorer 3.11".
Затонувшую "Семгу" обнаружила в мае 2019 года во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" экспедиция Русского географического общества (РГО). После идентификации находки было установлено, что Щ-308 погибла между 24 и 26 октября 1942 года вследствие взрыва мины на линии минного заграждения "Зееигель". Установлено, что на судне находилось 40 членов экипажа, в их числе командир корабля и капитан 3 ранга Лев Костылев.
Сегодня президент из подводного аппарата наблюдал за установкой аквалангистом из состава экспедиции РГО мемориальной таблички на уцелевшее кормовое орудие субмарины. На пластиковой табличке формата А3 перечислены личный состав подлодки, даты закладки субмарины и ее гибели.
Первый раз на борту батискафа Путин побывал в 2009 году — тогда он с помощью глубоководного аппарата "Мир" совершил погружение на дно Байкала. В 2013 году в Финском заливе он опускался в батискафе к затонувшему в 1869 году парусному винтовому фрегату "Олег", а в 2015 году в Черном море — к затонувшему древнему судну, лежащему на 83-метровой глубине в районе Севастополя.
Путин также дважды пробовал себя в роли водолаза: в 2009 году на Байкале он погружался не только в батискафе, но и с аквалангом, а в 2011 году также с аквалангом исследовал дно Таманского залива в районе затопленного античного города Фанагория.
После нынешнего погружения он рассказал журналистам, что спускается под воду и совершает полеты, чтобы побывать там, где работают россияне и лучше понять цену тому, чему многие из них посвящают свою жизнь.
"На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться", — пояснил президент.
Во время сегодняшнего пребывания на острове Гогланд Путин и сопровождавший его министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели коллекцию поднятых археологами предметов с борта судна, затонувшего у побережья острова в Финском заливе в XIX веке. Это, в частности, поднятые с глубины фаянсовая и стеклянная посуда, текстиль и сохранившийся в идеальном состоянии секстант, передает ТАСС. Глава государства также пообщался с двумя юными участниками образовательного проекта "Океанариум", очищавшими эти находки от грязи и ила.
По мнению археологов, найденное судно, название которого установить не удалось, было английским и везло посуду из Англии в Санкт-Петербург примерно в 1856 году. Возле Гогланда судно попало в шторм, опрокинулось и затонуло.
Сейчас
Шведов арестован вслед за Султановым
Расул Султанов арестован
Картина дня
-
Россиян со Stena Impero проведали сотрудники посольства в Тегеране
- Украинцы просят Зеленского возобновить авиасообщение с Россией
- Косово лишилось признания еще одной страны
- Под Москвой самолет упал в карьер и утонул
- Эксперт: "ихний" - не самая позорная ошибка
Самое читаемое
-
Малышка, на глазах которой в Раменском зарезали маму, онемела
- Заигравшийся в телефон мальчик упал под поезд в метро
- Экс-министр финансов Подмосковья признался во всем для смягчения наказания
- Вторая банковская кража в Уфе: похищенные деньги бесследно исчезли
- Ребенок серьезно пострадал, уехав на ленте конвейера багажа в аэропорту
Телеканал "Россия"
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Ольги Филипповой. "Наш срок годности с Вдовиченковым истек"
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Почему Драги разочаровал рынки
- В защиту повышения ключевой ставки
- Как финансовая система отрицает базовые законы экономики
- Решение ЦБ РФ по ставке останется в тени заседаний ФРС и ЕЦБ
- Дешевые китайские пестициды убивают российских пчел
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Меньше слёз: Mitsubishi показала обновленный Pajero Sport
- Дави на газ: все новые автомобили в России с заводским ГБО
- Audi представила новый купеобразный кроссовер Q3 (видео)
- Повсеместная выдача новых номерных знаков начнется позже
- Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?
Недвижимость
-
4 города мира, в которых очень жарко
- Ликбез: что нужно знать о кадастровой стоимости
- Россиян, которые не могут платить за ЖКХ, стало в два раза большое
- Районы Москвы, где квартиру можно сдать за два дня
- У семьи слепых пенсионеров отняли жилье
- В ростовской квартире поселился огромный паук
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- Как комары выбирают свою следующую жертву и зачем нам это знать
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Жители сел не хотят спасаться от паводка
- Аваков - премьер, на Тимошенко не ставить: план США
- Трамп вписался за рэпера против Швеции
Вести-Москва
-
Коммунальщики в столичном Медведкове удивили Сеть
- Москву вновь атаковала тополиная моль
- В "Аптекарском огороде" открыли площадку переработки органических отходов
- Помочь может каждый: Диме со спиной Бифида необходимо дорогое лечение
- Семейный фестиваль, танцы и спорт: самое яркое в афише выходных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии