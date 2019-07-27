Путин рассказал о впечатлениях от "Семги" и решении проблем

Президент России Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях после примерно получасового погружения на батискафе к обломкам подводной лодки, затонувшей в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны. По словам Путина, он уже не в первый раз погружается под воду, так что впечатления остались яркие, но не от самого погружения, а от объекта под водой — подлодки Щ-308 "Семга".

При спуске аппарата на дно вначале поднялось облако ила, но позже рассеялось, позволив осмотреть подлодку со всех сторон. По словам президента, он не управлял батискафом во время погружения, передает РИА Новости.

Нынешнее глубоководное погружение президента в спускаемом аппарате — уже четвертое для него за десять лет, передает "Интерфакс". В этот раз президент опустился под воду в районе острова Гогланд на автономном глубоководном аппарате "C-explorer 3.11".



Затонувшую "Семгу" обнаружила в мае 2019 года во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" экспедиция Русского географического общества (РГО). После идентификации находки было установлено, что Щ-308 погибла между 24 и 26 октября 1942 года вследствие взрыва мины на линии минного заграждения "Зееигель". Установлено, что на судне находилось 40 членов экипажа, в их числе командир корабля и капитан 3 ранга Лев Костылев.

Сегодня президент из подводного аппарата наблюдал за установкой аквалангистом из состава экспедиции РГО мемориальной таблички на уцелевшее кормовое орудие субмарины. На пластиковой табличке формата А3 перечислены личный состав подлодки, даты закладки субмарины и ее гибели.

Первый раз на борту батискафа Путин побывал в 2009 году — тогда он с помощью глубоководного аппарата "Мир" совершил погружение на дно Байкала. В 2013 году в Финском заливе он опускался в батискафе к затонувшему в 1869 году парусному винтовому фрегату "Олег", а в 2015 году в Черном море — к затонувшему древнему судну, лежащему на 83-метровой глубине в районе Севастополя.

Путин также дважды пробовал себя в роли водолаза: в 2009 году на Байкале он погружался не только в батискафе, но и с аквалангом, а в 2011 году также с аквалангом исследовал дно Таманского залива в районе затопленного античного города Фанагория.

После нынешнего погружения он рассказал журналистам, что спускается под воду и совершает полеты, чтобы побывать там, где работают россияне и лучше понять цену тому, чему многие из них посвящают свою жизнь.

"На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться", — пояснил президент.

Во время сегодняшнего пребывания на острове Гогланд Путин и сопровождавший его министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели коллекцию поднятых археологами предметов с борта судна, затонувшего у побережья острова в Финском заливе в XIX веке. Это, в частности, поднятые с глубины фаянсовая и стеклянная посуда, текстиль и сохранившийся в идеальном состоянии секстант, передает ТАСС. Глава государства также пообщался с двумя юными участниками образовательного проекта "Океанариум", очищавшими эти находки от грязи и ила.

По мнению археологов, найденное судно, название которого установить не удалось, было английским и везло посуду из Англии в Санкт-Петербург примерно в 1856 году. Возле Гогланда судно попало в шторм, опрокинулось и затонуло.