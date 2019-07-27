"Спартак" расстается с парагвайцем Мельгарехо

Руководство московского "Спартака" приняло решение отказаться от услуг парагвайского полузащитника Лоренсо Мельгарехо. В ближайшее время клуб объявит об уходе 28-летнего футболиста. Парагваец не полетел с командой на выездную игру против "Тамбова", оставшись в Москве.

По информации "РБК-Спорт", в клубе уже объявили Мельгарехо, что больше не нуждаются в его услугах. В настоящий момент агент спартаковского полузащитника подыскивает своему клиенту варианты продолжения карьеры в России.

Напомним, что контракт Мельгарехо со "Спартаком" заканчивается летом 2020 года. В прошедшем сезоне парагваец сыграл 23 матча в чемпионате России, забив три мяча.