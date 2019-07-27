Авиакатастрофа в Подмосковье: пилот будто играл со штурвалом

Воздушное хулиганство стало причиной трагедии в Подмосковье. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета. Машина зацепилась за ЛЭП и рухнула в реку. Однако, по словам очевидцев, перед этим пилот выполнял в воздухе опасные трюки.

Предварительная причина крушения — пилот не справился с управлением. Самолет-амфибия Lake-250 только набрал высоту, шел предельно низко над водой. Гидроплан в воздухе показывал фигуры, кружил, будто кто-то баловался, играл за штурвалом, скажут очевидцы, а дальше зацепился левым крылом за ЛЭП и рухнул в реку.

На борту самолета-амфибии находился пилот — за рулем был, вероятно, его владелец — и пассажир. Оба погибли. Гидроплан, по идее, должен был сесть на воду, но сел на мель.

На месте трагедии работают пожарные, водолазы. Обломки самолета достают из реки Ока специальным судном — кран, что установлен на барже, которая вплотную подошла к гидроплану. На месте трагедии работает Следственный комитет. Предстоит выяснить причину трагедии и проверить близлежащий аэродром Дракино, с которого, по мнению следователей, и вылетал самолет.

Администрация аэродрома Дракино от комментариев отказывается. Недавно здесь произошла подобная трагедия. Легкомоторный частный самолет рухнул в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. Два человека погибли. Причина — техническая неисправность.

Причины и обстоятельства трагедий будет разбирать Следственный комитет. Но в легкомоторной авиации, уверены эксперты, необходимо наводить порядок и ужесточать контроль за легкомоторной авиацией.

В России только в прошлом году произошли более 10 подобных катастроф с участием малой авиации. А за последние 4 года разбились 46 самолетов.