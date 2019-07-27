Более тысячи человек задержаны в ходе несанкционированной акции в Москве

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали 1074 человека за участие в несанкционированной акции в центре Москвы и нарушение общественного порядка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московской полиции. Всего, по оценке правоохранителей, на акцию собрались более 3,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными. Военнослужащим оказана медицинская помощь, сейчас их состояние здоровья вне опасности.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин призывал горожан не участвовать в несогласованной акции и предупредил о том, что "порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом".

Акция прошла в поддержку кандидатов в Мосгордуму. Ранее Мосгоризбирком признал недействительными подписи в поддержку нескольких кандидатов. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.