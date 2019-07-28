Жителей села Белоярово в Приамурье готовят к эвакуации из-за паводка

В Приамурье готовят к эвакуации жителей села Белоярово. За минувшую ночь из-за паводков его, как и многие села Мазановского района, отрезало от Большой земли.

Вода в реках прибывает очень быстро. Еще 14 населенных пунктов находятся в зоне риска, передает телеканал "Россия 24".

25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка в регионе. За прошедшие сутки там эвакуировали жителей трех сел — почти тысячу человек. Укрепляют дамбы.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе дожди только усилятся.

Военнослужащие группировки Министерства обороны России восстанавливают подъездные дороги к улицам в Тулуне, разрушенные в результате паводка. Военные самосвалы подвозят скальный грунт для восстановления наиболее поврежденных участков подъездных дорог и перекрестков, которые входят в район ликвидации ЧС. Также приступили к восстановлению территорий, на которых располагались уничтоженные ранее паводком жилые дома, — завозят плодородную землю и сажают деревья.

Более 70 аварийных строений было разобрано и вывезено для расчистки территории. Проводится постоянный мониторинг состояния питьевой воды и дезинфекция социально-значимых объектов.