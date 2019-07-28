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28 июля 201907:07

На детской площадке в Нью-Йорке прогремела стрельба, погиб один человек

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В нью-йоркском Бруклине прогремела стрельба на детской площадке в парке Мендоса. Погиб один человек — 38-летний мужчина. Еще семеро пострадали. Все раненые они госпитализированы. Состояние некоторых раненых тяжелое.

Незивестный открыл стрельбу во время празднования ежегодного "Дня пожилого человека". Преступник не пойман, идет его розыск, передает издание NewYork Post

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