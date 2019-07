На детской площадке в Нью-Йорке прогремела стрельба, погиб один человек

В нью-йоркском Бруклине прогремела стрельба на детской площадке в парке Мендоса. Погиб один человек — 38-летний мужчина. Еще семеро пострадали. Все раненые они госпитализированы. Состояние некоторых раненых тяжелое.

Shooting at Brooklyn block party leaves six injured, one dead https://t.co/c1LARgn4U2 pic.twitter.com/qHYQgLkoIw