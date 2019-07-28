В День ВМФ Медведев приехал в Севастополь

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь, где вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым присутствует на параде кораблей и военно-спортивном празднике в честь Дня Военно-Морского флота РФ. В торжествах примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и 35 единиц техники армейского корпуса.

Парад начнется на Графской пристани с доклада о построении кораблей. Там в двух линиях отшвартованы гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Сметливый", подводная лодка "Новороссийск", сторожевой корабль Погранслужбы ФСБ РФ "Аметист" и еще несколько судов Черноморского флота.

Военно-спортивный праздник будет продолжаться более двух часов, передает "Интерфакс". Он начнется с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. После него пройдут показательные выступления — будут показаны 19 эпизодов, демонстрирующих возможности флота.

Впервые в Севастополе покажут посадку и взлет вертолета Ка-27 с палубы движущегося корабля, а также выход десантно-штурмовой лодки из трюма нового патрульного корабля "Дмитрий Рогачев". Также среди новых элементов — сброс спасательного плота с 200 метров и десантирование группы на парашютах из самолета Ан-26 с 900 метров. Зрителям также покажут "фонтаны на воде" и "вальс" в исполнении четырех буксиров, а также групповой прыжок парашютистов.