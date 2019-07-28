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Обмен санкциями 26 минут назад
"Друг Трампа" не дает ввести санкции против "Северного потока-2"
Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол активно создает препятствия для прохождения в Сенате Конгресса США законопроекта о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве морского трубопровода "Северный поток — 2". Также сенатор, близкий друг президента Трампа, отговаривает своих коллег от голосования в поддержку законопроекта, сообщает портал The Daily Beast со ссылкой на свои источники в Сенате.
По данным портала, в четверг 25 июля Пол отложил рассмотрение законопроекта в сенатском комитете по иностранным делам, членом которого является. В письме коллегам-сенаторам он обращает внимание, что законопроект четко не поясняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями.
Это, по словам Пола, означает в конечном итоге голосование вслепую, без четкого представления, против каких именно компаний будут введены санкции. При этом эффект от санкций, по его словам, почувствует не Россия, а компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции и Италии, как и их инвесторы. При этом публично против данного законопроекта Пол не выступал.
Неделю назад американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт назвал готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" бессмысленными. Его статью тогда опубликовало под рубрикой "Мнение" издание The Hill. Вместо введения санкций, считает он, США следовало бы нарастить экспорт в Европу собственного сжиженного природного газа. Это ослабило бы зависимость потребителей Западной Европы от России — что, по словам Шугарта, фактически уже происходит.
Между тем компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства газопровода "Северный поток — 2" — на днях подала в Европейский суд иск с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта.
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