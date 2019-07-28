Гибель гонщика на "Московской миле" попала на видео

В минувшую субботу, 27 июля, во время заезда, проводившегося в рамках соревнований "Московская миля 2019" произошла авария с летальным исходом, попавшая на видео.

Как сообщают организаторы, в ходе отборочного заезда на аэродроме Быково гонщик Сергей Боричев не справился с управлением. Его автомобиль Nissan GT-R занесло, после чего он вылетел за пределы трассы и врезался в препятствие.

Как сообщают очевидцы, машина столкнулась с вышкой, на которой была установлена телевизионная камера. В результате удара она оказалась сбита, и трансляция оборвалась.

После этого Nissan вспыхнул. Прибывшие спасатели оперативно извлекли пострадавшего и приступили к тушению авто.

"Врачи сделали все возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось", — говорится в официальном заявлении организаторов.

"Московская миля" – соревнования суперкаров, приводящиеся 27 – 28 июля 2019 года на взлетной полосе аэродрома Быково. В мероприятии принимают участием автомобили мощностью от 400 до 2000 лошадиных сил. Заезды проводятся в пяти классах.