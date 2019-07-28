Аргун возглавил молодой Кадыров

Молодой, но перспективный родственник главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров назначен исполняющим обязанности мэра Аргуна.

О назначении сообщил глава парламента республики Магомед Даудов "ВКонтакте". И подчеркнул, что новый руководитель имеет большой управленческий опыт и продолжит работать над преобразованиями в Аргуне.

Ранее 28-летний Кадыров работал помощником чеченского лидера, потом руководил управлением наркоконтроля МВД по Чечне и управлением МВД России по городу Грозному.

Прежний мэр города Ибрагим Темирбаев подал в отставку, так захотел сменить место работы.