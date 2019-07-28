Пожар на пермской ГРЭС, на месте работает МЧС

На Яйвинской ГРЭС (Пермская область) загорелся трансформатор. Чтобы избежать пожара, было принято решение об отключении четвертого блока электростанции мощностью 150 МВт, говорится в сообщении Минэнерго РФ. В нем уточняется, что инцидент произошел в 20:37 по Москве. На место ЧП вызваны подразделения МЧС.

Яйвинская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1963 году, расположена в поселке Яйва Александровского района Пермского края. Станция обеспечивает электроэнергией предприятия и населенные пункты Верхнекамья, в том числе предприятия "Уралкалия", "Сильвинита", "Соликамскбумпром" и другие.

Последствий для потребителей не было, утверждают в ведомстве.