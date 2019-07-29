В России ужесточат порядок пополнения электронных кошельков

В России собираются ужесточить порядок пополнения электронных кошельков. Сделать это анонимно вскоре будет нельзя. Соответствующие поправки в закон одобрил Совет Федерации.

После того как документ подпишет президент, идентификация личности при зачислении средств в онлайн-платежных системах станет обязательной.

Это касается таких сервисов, как "Яндекс.Деньги", QIWI, WebMoney, PayPal и др. Для пополнения придется использовать банковский счет, тогда как пока это можно сделать наличными, без предоставления документов.

По данным игроков этого рынка, ежегодный оборот средств через электронные кошельки превышает полтора триллиона рублей. В Госдуме ужесточение законодательства объясняют борьбой с финансированием наркобизнеса и терроризма, передает телеканал "Россия 24".